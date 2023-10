Krievijas karš Ukrainā, terorisma draudi līdz ar Izraēlas un "Hamās" konfliktu, hibrīdkarš uz robežas ar Baltkrieviju, kabeļu un cauruļvadu bojājumi Baltijas jūrā – tas viss apliecina, cik dažādi un arī negaidīti var būt apdraudējumi un situācijas, kas var skart arī Latviju. Kā Latvija pielāgojas ģeopolitiskās situācijas izmaiņām, kā gatavojas nākotnes apdraudējumu scenārijiem, par to trešdien, 25. oktobrī, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja aizsardzības ministru Andri Sprūdu ("Progresīvie"). Raidījumā piedalījās arī "Delfi" Nacionālo ziņu nodaļas redaktors Kārlis Arājs.

