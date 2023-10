Šomēnes aktualizējušies jautājumi par enerģētisko drošību, ņemot vērā Somijas un Igaunijas gāzesvada "Balticconnector" plīsumu, kā arī jautājumi par Latvijas enerģētikas stratēģiju. Kā labāk varam aizsargāt savu kritisko infrastruktūru, kādai jābūt Latvijas stratēģijai enerģētikā, kā globālās norises ietekmē mūsu klimata mērķus, un kā enerģijas cenu satricinājumu laikos labāk pasargāt lietotājus, par to ceturtdien, 26. oktobrī, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni (ZZS). Raidījumā piedalījās arī biedrības "Zaļā brīvība" enerģētikas pārejas un ES fondu eksperts Maksis Apinis.

