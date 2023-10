Jaunā valdība strādā jau pusotru mēnesi, un drīzumā parlamentā nonāks arī nākamā gada valsts budžeta projekts. Kā opozīcija vērtē valdības darbu un izmaiņas amatos parlamentā? Kāds ir opozīcijas parlamentāriešu viedoklis par budžeta projektu un citām politikas aktualitātēm? Par to žurnāliste Alina Lastovska 30. oktobrī, raidījumā "Spried ar Delfi" iztaujāja opozīcijas frakciju pārstāvjus Edgaru Tavaru (AS), Artūru Butānu (NA) un Aināru Šleseru (LPV).

