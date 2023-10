Saeimas Sociālo un darba lietu komisija otrajā lasījumā vērtē likumprojektu, kas paredz stingrākus ierobežojumus alkohola pieejamībai. Plānotos likuma grozījumus kritizē uzņēmēji, norādot, ka tie būtiski nemazinās alkohola patēriņu. Par Veselības ministrijas (VM) un deputātu ierosinājumiem, iespējām samazināt alkohola patēriņu iedzīvotāju vidū un citiem jautājumiem žurnāliste Alina Lastovska 31. oktobrī, iztaujāja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja vietnieci Ingrīdu Circeni (JV), VM parlamentāro sekretāru Artjomu Uršuļski (JV) un Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektoru Dāvi Vītolu.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!