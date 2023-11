Valdība trešdien atbalstīja 2024. gada valsts budžeta projektu, un šonedēļ tas tiks iesniegts parlamentā. Vai deputāti varēs paredzēt finansējumu arī saviem priekšlikumiem un kāds ir koalīcijas redzējums par nodokļu izmaiņām? Par šiem jautājumiem, kā arī par partneru sadarbību koalīcijā un citām politikas aktualitātēm žurnāliste Alina Lastovska 2. novembrī raidījumā "Spried ar Delfi" iztaujāja Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV).

