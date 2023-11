Politiķi un bankas šobrīd lauž šķēpus par plānoto atbalsta sniegšanu kredītņēmējiem. Līdz ar kredītu procentu likmju straujo kāpumu politiķi apgalvo, ka bankas gūst hiperpeļņu un iedzīvotāji būtu jāatbalsta, bet bankas norāda, ka plānotie atbalsta pasākumi ierobežos vietējo kreditēšanas uzņēmumu konkurētspēju un samazinās pieejamību kreditēšanas pakalpojumiem. Vai šajā strīdā iespējami kompromisi, par to pirmdien, 6. novembrī, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns runāja ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāju Jāni Reiru (JV) un"Swedbank Latvija" valdes priekšsēdētāju, Finanšu nozares asociācijas padomes locekli Lauri Menci.

