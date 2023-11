Lauksaimnieki satraukti par samazinātās 5% PVN likmes atcelšanu Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem, tās vietā piedāvājot 12% PVN samazināto likmi. Vai PVN likmes maiņa līdz šim devusi nopietnu labumu nozarei un pircējiem, kāpēc šobrīd likmi plānots noteikt 12% apmērā, kāpēc politiskās partijas ir mainījušas viedokli, kādai jābūt šai likmei, par to otrdien, 7. novembrī, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunājās ar Saeimas opozīcijas deputātu, bijušo zemkopības ministru Didzi Šmitu (AS), biedrības "Zemnieku saeima" valdes locekli Mārtiņu Tronu un kooperatīvās sabiedrības "Baltijas dārzeņi" valdes priekšsēdētāju Jāni Bušu.

