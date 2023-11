Sociālajos medijos nesen uzvirmoja skaļas debates par to, vai atjaunotajā Uzvaras parkā būtu jāievieš tradīcija – Lāčplēša dienā arī tur nolikt svecītes, godinot latviešu karavīrus. Šī iecere gan vēlāk tika atsaukta. Par to, ar kādu saturu piepildāms atjaunotais Uzvaras parks – vai tam jākļūst tikai par vietu atpūtai vai arī – valstiskuma godināšanai, un to, kā atminēsimies ar parku un tā vēsturi saistītos notikumus, trešdien, 8. novembrī, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns runāja ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Edvardu Ratnieku (NA) un vēsturnieci, LU profesori un vadošo pētnieci Vitu Zelči.

