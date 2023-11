Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 14. novembrī, skatīs Stambulas konvencijas ratifikācijas likumprojektu. Ja komisijas sēdē nobalsos "Par", to tālāk virzīs skatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) iepriekš izteikusies, ka Latvija konvenciju ratificēs vēl šogad. Vai sagaidāms, ka turpmākais process noritēs gludi? Par to pirmdien, 13. novembrī, "Delfi TV" raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska sarunājās ar Saeimas Juridiskās komisijas deputātu Gunāru Kūtri (ZZS) un Saeimas deputātu no opozīcijas - Česlavu Batņu (AS).