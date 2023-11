Latvijas ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš (JV) septembrī "uzķēries" uz Latvijā bēdīgi slaveno krievu "pranksteru" "Vovana" un "Leksus" videozvanu, kurā viņi ar mākslīgā intelekta palīdzību izlikušies par Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētāju Mūsa Fakī, portālam "Delfi" apliecināja ministrijā, kur gan uzsvēra, ka uz šādiem zvaniem "iekritušas" arī citu valstu amatpersonas. Par to, kāpēc politiķi mēdz uzķerties uz šādiem zvaniem, par dezinfomrācijas izplatību un to, kā to ietekmē dažādi starptautiski notikumi, kā arī citiem jautājumiem žurnāliste Alina Lastovska 30. novembrī diskutēja ar Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta direktoru Rihardu Bambalu un "Delfi" redaktoru Kārli Arāju.