Šogad stājas spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas nosaka, ka atbalsts hipotekāro kredītu ņēmējiem ar kredīta atlikumu līdz 250 000 eiro 2024.gadā būs 30% apmērā no procentu maksājumiem, bet ne vairāk kā divu procentpunktu apmērā no periodam noteiktās procentu likmes. Kā tas ietekmēs kreditēšanu? Kādas tendences ekonomikā varam sagaidīt šogad? Par to un citiem jautājumiem žurnāliste Alina Lastovska 3. janvārī iztaujāja "Swedbank" galveno ekonomisti Latvijā Līvu Zorgenfreiju, "SEB bankas" ekonomistu Daini Gašpuiti un "Luminor Bank" ekonomistu Pēteri Strautiņu.