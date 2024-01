Šogad stingrāk tiks uzraudzīta uzturlīdzekļu maksāšana, lai mazinātu alimentu maksātāju izvairīšanos no šī pienākuma, tā vēsta informācija Ministru kabineta tīmekļvietnē. Cik lieli ir uzturlīdzekļu nemaksātāju parādi, kurus viņu vietā maksā valsts, kāpēc noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kuru maksā kāds no vecākiem, ir būtiski lielāks par summu, kas tiek maksāta no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un kādi ierobežojumi paredzēti alimentu nemaksātājiem un arī – kāda pretimnākšana tiek solīta, par to otrdien, 9. janvārī raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns runāja ar Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktori Kristīni Miļevsku un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsulti Sintiju Lavsku.