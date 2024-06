Rietumvalstis jau ilgstoši sola Ukrainai piegādāt lielu skaitu ASV ražoto F-16 iznīcinātājlidmašīnu. Kad tās beidzot sāks sargāt Ukrainas debesis no okupantu bumbām? Vai ilgi iekavētā ASV militārās palīdzības pakete ļaus Ukrainai atkal pāriet pretuzbrukumā? Kādēļ Krievija atkal izvērsa ofensīvu Harkivas reģionā, kuru Ukrainas aizstāvji no okupantiem atbrīvoja jau pirms pusotra gada? Par to Ansis Īvāns raidījumā "Komandcentrs" runā ar Nacionālo Bruņoto spēku Zemessardzes štāba virsnieku majoru Jāni Slaidiņu.