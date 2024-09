Pēdējās nedēļās starptautiskajā arēnā noticis gana daudz kā tāda, kas prasa jurista vērtējumu - kā tā vispār var un vai kādam par to kas draud? Mongolija vizītē uzņēma Krievijas valdoni Vladimiru Putinu, ignorējot starptautisko aresta orderi. Tikmēr krievu droni arvien regulārāk savos centienos bombardēt Ukrainu "nomaldās" un ielido NATO valstīs - pagājušajā nedēļas nogalē vien tas notika gan Latvijā, gan Rumānijā. Ko par to saka starptautiskie likumi? Un kādas ir iespējas panākt šo likumu un līgumu ievērošanu? Par to Ansis Īvāns raidījumā "Komandcentrs" runā ar starptautisko tiesību ekspertu Māri Lejnieku.