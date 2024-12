Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Rietumvalstis steidza noteikt pret to plašas sankcijas. Cerība bija, ka agresorvalsts ekonomika sagrūs, tā būs spiesta pārtraukt karu un atkāpties. Tas nenotika. Pēc sākotnējām valūtas kursa svārstībām un IKP krituma, Krievijas ekonomika 2023. gadā pat esot augusi, lielā mērā pateicoties milzu pieprasījumam no valdības pēc militārās tehnikas ražošanas. Pēdējās nedēļās rubļa kurss atkal strauji krīt, un Krievijas centrālās bankas likmes sasniegušas jau teju kosmisku 21%. Vai tas nozīmē, ka krahs beidzot tuvojas? Varbūt naftas cenas tomēr izglābs agresoru no pazemojuma? Un cik vispār uzticami ir mums zināmie dati par Krievijas ekonomiku, ņemot vērā, ka tā lielu daļu informācijas noslepenojusi? Par to Ansis Īvāns raidījumā "Komandcentrs" runā ar uzņēmēju un investoru Ģirtu Rungaini.