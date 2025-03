Pēdējās nedēļās arvien biežāk dzirdam vārdu salikumu "retzemju metāli". Galvenokārt tādēļ, ka tos ASV prezidents Donalds Tramps pieprasa no Ukrainas, un tādi atrodami Trampa iekārotajā Grenlandē. Kara vai mūžīgā sasaluma skartajās zemēs šādu izrakteņu ieguve gan ir vairāk teorētiska. Praktiski tādus iegūst daudzviet Āfrikā. Bet kurā pusē mūsdienu ģeopolitiskajos konfliktos ir Āfrikas valstis? Kādēļ daudzas no tām atturas ANO rezolūcijās, kas nosoda Krievijas agresiju? Kāda loma Rietumāfrikā ir Krievijas propagandai un algotņu grupējumam "Vagner"? Un galu galā, vai tas, ka par šo reģionu ikdienā neaizdomājamies, mums ar laiku nevar pamatīgi slikti atspēlēties? Par to Ansis Īvāns raidījumā "Komandcentrs" runā ar Ģeopolitikas pētījumu centra pētnieku Kasparu Ģērmani.