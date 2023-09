Jūras karā, kur vienai valstij ir spēcīga karaflote, bet otrai flotes vispār nav, graujošus panākumus turpina gūt valsts bez flotes. Tā varētu raksturot Krievijas un Ukrainas karadarbību Melnajā jūrā. Pirms nedēļas Ukrainai izdevās iznīcināt nu jau kārtējo Krievijas kuģi "Minska", kā arī, pirmoreiz vēsturē, zemūdeni "Rostova pie Donas". Par to Ansis Īvāns raidījumā "Komandcentrs" runā ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri, viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu.

