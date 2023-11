Kopš "Hamās" brutālā iebrukuma Izraēlā pagājis gandrīz mēnesis, tomēr konflikts šobrīd ne rimst, ne risinās. Kādēļ konflikts vēsturiskajā ebreju un palestīniešu zemē ir tik samežģīts? Ko pēdējo simts gadu pieredze mums ļauj secināt par Izraēlas nākotni? Par to Ansis Īvāns raidījumā "Komandcentrs" runāja ar muzeja "Ebreji Latvijā" direktoru, vēsturnieku Iļju Ļenski.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!