Latvijas basketbola izlase pēc lieliskā snieguma pasaules čempionātā ir rokas stiepiena attālumā no dalības Parīzes olimpiskajās spēlēs. Kā valstsvienību ietekmēs Kristapa Porziņģa trauma? Kuri pagājušā gada līderi atgriezīsies sastāvā? Un cik stipri ir pretinieki, ar kuriem tiksimies jūlija sākumā notiekošajā turnīrā? Par to Uldis Strautmanis raidījumā "Aizmugure" runā ar Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretāru Kasparu Ciprusu un pasākumu vadītāju un producentu, vienu no kustības "6. spēlētājs" līderiem Sandi Miltoviču.