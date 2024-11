Pagājušonedēļ "Delfi" Sporta ziņu nodaļas žurnālisti publicēja apjomīgu pētījumu par vienu no Latvijas sporta "tabu" tēmām - paralimpiskā sporta aizkulisēm. Šoreiz analizējām nevis pozitīvo sniegumu paralimpiskajās spēlēs, bet gan nedienas un aizkulises - diagnožu simulēšanu, kriminālprocesu par paralimpiskā sporta centra projektu Bišumuižā un "radu būšanu" paralimpiskās kustības elitē. Vai ar to stāsts ir beidzies? Par to Uldis Strautmanis raidījumā "Aizmugure" runā ar "Delfi" Sporta ziņu nodaļas vadītāju Ingmāru Jurisonu un bijušo Latvijas Para ledus hokeja federācijas ģenerālsekretāru Mareku Matisonu.