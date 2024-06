Līdz 2023. gada vidum 1. – 6. klašu skolēni latviešu valodā apgva vismaz 50% no mācību satura, savukārt no 7. līdz 9. klasei – vismaz 80% apmērā. 2022. gada Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, nosakot pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā – līdz 2025.gada septembrim. No 2024. gada 1. septembra mācības tikai latviešu valodā tiks īstenotas arī 2., 5. un 8.klasēs, savukārt no 2025. gada 1. septembra - 3., 6. un 9.klasēs.