Jau nākamnedēļ gaidāms viens no svarīgākajiem politikas notikumiem - ASV prezidenta vēlēšanas, kurās sacenšas republikānis Donalds Tramps un demokrātu kandidāte Kamala Harisa. Priekšvēlēšanu retorika ir asa, konkurence - sīva, ietekme uz starptautisko politiku - milzīga. Kuram no kandidātiem ir reālākas izredzes uzvarēt, ko tas nozīmēs Latvijai un pasaulei - par to un citiem jautājumiem piektdien, 1. novembrī, diskutē "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Alinu Lastovsku.