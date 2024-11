Lai gan politiķi jau ilgāku laiku deklarē, ka valsts galvenā prioritāte ir drošība, tajā skaitā iekšējā drošība, Valsts policijā gadu no gada darbu pamet vairāk cilvēku, nekā pievienojas no jauna. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzsvēris – vēl lielāku policistu skaita sarukumu valstī nevaram atļauties. Lai situāciju vērstu par labu, valdība vienojusies, ka nākamgad likumsargu algas ievērojami pieaugs. Vai ar to pietiks, lai risinātu problēmu, un kā esošie policisti šajos apstākļos tiek galā ar saviem pienākumiem? Par to piektdien, 22. novembrī, "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" policijas priekšnieku Ruku iztaujā žurnāliste Alina Lastovska.