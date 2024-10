Uz sapulci džinsos un kedās. Vai pastāv biroja ģērbšanās etiķete?

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes 2022. gada dati, Latvijā no darba tirgus iziet par 31% vairāk cilvēku, nekā ienāk. Viens no darbaspēka nepietiekamības iemesliem ir zema lojalitāte un augsta kadru mainība. “Eco Baltia” to risina, mērķtiecīgi uzlabojot darba vidi. Dažas aktivitātes šo to maksā – pērn grupas uzņēmumu darbiniekos esam investējuši miljonu eiro. Citas nemaksā neko, piemēram, ļaut darbiniekam ģērbties tā, kā viņš jūtas ērti.