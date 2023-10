zīmola tēla veidošana un atpazīstamības veicināšana;

zīmola personificēšana – sociālo tīklu ierakstu un komentāru pārraudzīšana, komunicēšana ar sekotājiem;

PR kampaņu un reklāmu izvietošana.

Vēl pirms 15 gadiem neviens nespēja iztēloties, cik liela loma nākotnē būs sociālo mediju mārketingam. "Facebook", "Instagram", "LinkedIn", "YouTube", "X", ko agrāk pazinām kā "Twitter", "TikTok" – šie ir milži, kam ir milzu loma ļoti daudzu zīmolu veidotajās kampaņās un uzņēmumu komunikācijā ar auditoriju. Ar saistoša satura publicēšanu iespējams sasniegt uzņēmuma mērķauditoriju, veicināt atpazīstamību, kā arī palielināt pārdošanas apjomus. Tiesa, lai sociālo tīklu profils būtu veiksmīgs, ļoti svarīgi ir ne tikai piesaistīt sekotājus, bet arī tajos ieklausīties, kā arī analizēt sasniegtos rezultātus. Uzņēmumi sociālos tīklus izmanto dažādiem mērķiem. Populārākie no tiem:Netrūkst arī dažādu sociālo mediju pārvaldības rīku ("Buffer”, “Hootsuite" u. c.), kas palīdz uzņēmumiem gūt maksimāli lielu labumu no sociālajiem tīkliem. Uzņēmuma sociālo mediju pārvaldība parasti tiek uzticēta sociālo tīklu profilu satura redaktoram, kurš ir gana zinošs un izglītots par jaunākajām aktualitātēm, sociālo tīklu mārketinga tendencēm un instrumentiem auditorijas sasniegšanai. Nereti uzņēmumi arī izvēlas sadarboties ar sociālo tīklu mārketinga aģentūrām, kas zīmolam var palīdzēt uzspodrināt tēlu, paplašināt biznesu vai vienkārši komunicēt ar auditoriju.