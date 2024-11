Vienīgā kursā, kas pieteicās "Erasmus+"

No sava kursa viņa bija vienīgā, kas pieteicās "Erasmus+" mobilitātes programmai. "Domāju, ka visi nobijās no studijām angļu valodā. Kaut arī piecus gadus nodzīvoju Skotijā, valoda jau bija aizmirsusies, jo ikdienā to nelietoju. Pieteicos "Erasmus+" ar domu, ka tā būs lieliska iespēja uzlabot angļu valodas zināšanas. Tā arī bija – no B2 līmeņa valodas zināšanas esmu uzlabojusi līdz C2, kas ir visaugstākais līmenis," palepojas Anna.