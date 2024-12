Iepriekš 20 gadu pastāvēšanas laikā iestāde īstenojusi dažādus projektus, kas vērsti uz digitalizētas mācīšanās prakses izstrādi. Iestāde aktīvi piedalījās projektos, kas veicina ilgtspējīgu domāšanu uzņēmējdarbībā, drošības un risku pārvaldību u. c. Viens no nesenākajiem ir "Erasmus+" īstenotais maza mēroga partnerības projekts "Zināšanu apmaiņas kultūras veicināšana mācību organizācijās" – KNOWLO . KNOWLO projekta galvenais mērķis bija zināšanu apmaiņas, kultūras veicināšana mācību organizācijās un izglītības iestādes pārveide par "SMART Learning Organization", vienlaikus atbalstot mācību un informācijas dalīšanās procesu starp organizācijām un cilvēkiem. SMART izglītības iestāde nozīmē, ka tai ir dažādi tradicionālās izglītības aspekti, taču par gudru jeb SMART to padara šādas pazīmes: organizācijas pašapziņa, komunikācija, daudzveidība, iekļaušana, emocionālā inteliģence un digitalizācija.