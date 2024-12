BHRS jau dibināšanas brīdī bija vērsta uz darbību Baltijas mērogā un šobrīd ir vadošā cilvēktiesību izglītības organizācija Baltijas valstīs. Lielāko publisko cilvēktiesību projektu – " Cilvēktiesību gidu " – 2013. gadā organizācija sāka ieviest visās trīs Baltijas valstīs vienlaikus. Gida galvenais mērķis ir skaidrot cilvēktiesības ar ikdienas situāciju piemēru palīdzību, nevis grūti saprotamiem juridiskiem jēdzieniem – tā, lai ikviens, pret kuru vērsta vardarbība vai pārkāpums, varētu uzreiz atrast informāciju un sameklēt sev interesējošo tēmu. "Ir tikai dabiski, ka projekta attīstības gaitā novērtējām, cik nozīmīgi to piedāvāt arī citām Eiropas valstīm, un tādā veidā uzsākām sadarbību ar "Erasmus+" programmu," norāda Arina Melse.

Sāk ar Baltiju, ievieš arī Eiropā un ārpus tās

"Katrā valstī ir kaut kādas savas problēmas. Bet ir ļoti noderīgi, ja visās valstīs ir vienots informācijas tīkls, informācijas platforma, kas izskatās tieši tāpat, bet ir pielāgota konkrētās valsts situācijai," skaidro BHRS valdes locekle. Tā kā gids izstrādāts pēc vienota principa, ja cilvēks to prot lietot Latvijā, pratīs lietot arī Francijas, Igaunijas vai Slovēnijas versiju, ja būs tāda nepieciešamība. Gids arī vienkāršoti palīdz saprast, kur sūdzēties, meklēt palīdzību, pārsūdzēt lēmumus. Tas papildināts ar noderīgiem resursiem un starptautisko tiesu prakses piemēriem.

Projekta īstenošanā bez uzticamiem partneriem neiztikt

Projekta laikā ikdienas darbs ir ļoti dinamisks – jāpārskata milzīgs daudzums resursu, "jāpārtulko" juridiskie materiāli, jāpārnes gids. Organizācija partnerus atbalsta, kā vien spēj. Kad gids ieviests, tā popularizēšanai katra partnervalsts organizē prezentāciju vai gida atklāšanas pasākumu. BHRS arī atbalsta partnerus ar plānošanu un vizuālajiem materiāliem. Pērnruden liels gida atklāšanas pasākums notika Parīzē. To pieredzēt ir ļoti pacilājoši, jo BHRS Latvijas un Baltijas pārstāvjiem ir iespēja iepazīstināt klātesošos ar projekta aizsākumu.

Par galaprodukta – "The Human Rights Guide" – lietderīgumu organizācija ir pārliecināta, jo jau brīdī, kad partneri uzrunāti sadarbībai, tie rūpīgi izvērtē gida nepieciešamību konkrētas valsts sabiedrībai. Gida nozīmīgumu apliecina kvantitatīvie dati – Latvijā ik mēnesi to apmeklē 15 tūkstoši interneta lietotāju. "Citās dalībvalstīs, īpaši lielajās, šim skaitlim jābūt krietni iespaidīgākam. Taču gida izmantošana atkarīga arī no redzamības pasākumu efektivitātes – kā tas nonāk līdz sabiedrībai. Tāpēc jāpaiet zināmam laikam, līdz redzamības pasākumi iedarbojas un gids "iedzīvojas"," skaidro Arina Melse.