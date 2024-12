Draudzība, kas pamudināja uzrakstīt pirmo projektu

Vērtīga pieredze gan skolēniem, gan pedagogiem

Dažās skolēnu mobilitātēs Valdis devies kā pavadošais skolotājs un novērojis, ka "Erasmus+" arī jauniešiem ir iespēja pārbaudīt savus spēkus. "Ir aizraujoši no malas vērot, kā skolēni savā starpā mijiedarbojas. Interesanti, ka skolēni, kuri ikdienā šķiet klusāki, satiekot savus vienaudžus ārvalstīs, parāda sevi no pavisam citas puses. Viņiem ir iespēja runāt svešvalodā un tādā veidā gūt pārliecību par saviem spēkiem. Ir ļoti forši no malas skatīties, kā viņi izdzīvo šo pieredzi."

Ar zināšanām jādalās arī tālāk

Viņš ir pārliecināts, ka "Erasmus+" mobilitātes ir iespēja aizbēgt no ikdienas rutīnas un iegūt vērtīgu skatījumu uz ikdienas problēmām no citas perspektīvas. "Novērtēt savu darbu no malas ir ļoti grūti. Arī kolēģi ir tajā pašā vidē, un skatījums mums visiem ir līdzīgs. Satiekot skolotājus no citām valstīm, ieraugām, ka arī citur ir tādas pašas problēmas, un situācija vairs neliekas tik bezcerīga. Ir ļoti vērtīgi paklausīties, kā citi strādā ar līdzīgām problēmām, tas palīdz!"