Projekta "Izglītība ir atslēga" ietvaros desmit jaunieši no Latvijas Neredzīgo biedrības apmainījās zināšanām un prasmēm ar desmit jauniešiem no Igaunijas Muhu salas jauniešu centra. Tie, kas kādreiz viesojušies Igaunijas piekrastē vai devušies uz Sāremā, noteikti zina, ka pa ceļam esošā Muhu ir pavisam neliela saliņa, taču tas nenozīmē, ka tā ir neapdzīvota. Arī Muhu mitinās aktīvi jaunieši. "Ja vērtējam fiziskās īpašības un nepieciešamības, šie jaunieši ir divas atšķirīgas mērķa grupas, taču tas, kas abām bija kopīgs, – ierobežota informācija par izglītības un karjeras iespējām," stāsta Madara Zaikovska, Latvijas Neredzīgo biedrības ārējo projektu vadītāja.

No bingo līdz audiomateriāliem – kā pielāgoties?

Viens no būtiskākajiem projekta mērķiem bija veicināt jauniešos izpratni par to, kā izglītība spēj ietekmēt karjeru – tās veidošanu un izaugsmi. Tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kas jādara un kā jārīkojas, lai veidotu karjeru un attīstītos darba tirgū. Otrs, vairāk uz Neredzīgo biedrību vērsts, mērķis bija izzināt Muhu jauniešu pieredzi un praksi un pārnest to savā ikdienā, kā arī mācīties no viņiem, lai arī Latvijas Neredzīgo biedrības jaunieši varētu kļūt par jaunatnes darbiniekiem.