Ušakovs bijis 9. Saeimas deputāts, desmit gadus vadījis Rīgas domi. 2019. gadā viņš no Rīgas mēra amata tika atstādināts, bet drīz pēc tam ievēlēts Eiropas Parlamentā. Šobrīd viņš ir viens no trim "Saskaņas" līdzpriekšsēdētājiem un no partijas saraksta uz EP kandidē ar pirmo numuru. Sabiedriskā aktīviste Petkeviča, kura startē ar otro numuru, vēlēšanās piedalās pirmo reizi. Atpazīstamību guvusi, aktīvi iestājoties pret prasību Krievijas pilsoņiem Latvijā kārtot latviešu valodas prasmju pārbaudījumu. Ločmele, kura bijusi gan 12., gan 13. Saeimas deputāte, šobrīd ir viena no "Saskaņas" līdzpriekšsēdētājām un uz EP startē ar trešo kārtas numuru.



Raidījumā iztaujāsim politiķus par to piedāvātajām programmām un dažādiem Latvijas un Eiropas nākotnei būtiskiem tematiem.