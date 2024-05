Pēc pēdējiem Valsts vides dienesta datiem Latvijas tirgū 2022. gadā tika laistas vairāk nekā 47 000 tonnas plastmasas iepakojuma, no kurām 24 000 tonnas tika savāktas un novirzītas pārstrādei vai siltuma enerģijas iegūšanai. Kā liecina Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) sadarbībā ar "Latvijas Zaļo punktu" veiktā pētījuma* dati, kurā analizētas vairāk nekā 3000 dažādas plastmasas vai plastmasu saturošas iepakojuma vienības, Latvijas veikalu plauktos 13% pieejamā iepakojuma pārstrāde ir sarežģīta vai nav iespējama. Savukārt uz 22% iepakojumu to materiāla veids nav norādīts, kas padara to grūtāk identificējamu, lai novirzītu attiecīgai pārstrādei.