Cik daudz tekstila tiek izmests atkritumos?

Tikai pāris centu, lai tekstils nonāktu pārstrādē vai atkārtotā apritē

Šobrīd ražotājiem un tirgotājiem ir divas iespējas, no kurām atkarīgs tas, par cik sadārdzināsies to tirgū laistie tekstila izstrādājumi. Viena no iespējām ir maksāt valstij DRN 0,50 eiro par vienu tirgū laisto tekstilizstrādājumu kilogramu. Šajā gadījumā nauda nonāks valsts budžetā un nav to paredzēts tērēt, piemēram,. tekstila konteineru iegādei. Savukārt otra - slēgt līgumu ar ražotāju atbildības sistēmu un saņemt 100% atbrīvojumu no DRN nomaksas. Attiecīgi otrajā gadījumā tekstila ražotājs vai tirgotājs sedz tikai tās izmaksas, kas tiek novirzītas tieši tekstila apsaimniekošanas sistēmas izveidei – konteineru iegādei un izvietošanai, tukšošanai, tekstila pāršķirošanai un novirzīšanai atkārtotai lietošanai, labdarībai un pārstrādei, kā arī sabiedrības informētībai un līdzdalības veicināšanai piedalīties šķirošanā.