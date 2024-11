1. Dzērienu pakas jeb kompozītmateriāls

Ap dzērienu paku šķirošanu un pārstrādi valda dažādi mīti. Lai arī dzērienu kompozītmateriāla iepakojuma jeb dzērienu paku sastāvā ir gan papīrs, gan plastmasa, gan citkārt arī alumīnijs, ir tehnoloģija, kas šos materiālus spēj atdalīt un pārstrādāt. Dzērienu pakas ir viens no iepakojuma veidiem un tās var mest konteinerā, kas paredzēts vieglajam iepakojumam – tas parasti ir dzeltenā krāsā. SIA "Eco Baltia vide" konteineros nonākušās dzērienu pakas tiek nogādātas pārstrādei Polijā, "Stora Enso" pārstrādes rūpnīcā, kur no pakām tiek iegūtas jaunas izejvielas.

2. Metāla korķīši un burciņu vāki

3. Bioloģiskie atkritumi