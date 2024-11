Vismaz vienu reizi pēdējā gada laikā tekstilu tam īpaši paredzētās vietās nodevuši vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju, bet 12% to dara vismaz reizi mēnesī. Biežāk tekstilu nodod iedzīvotāji virs 45 gadu vecuma (51%).

Kā liecina pētījuma dati, tekstila šķirotāji kopumā daudz vairāk nekā nešķirotāji pievērš uzmanību tam, kādas vērtības piedāvā zīmoli, kurus viņi izvēlas: tie, kuri regulāri nodod tekstilu tam paredzētajās vietās, biežāk iesaistās labdarības akcijās un izvēlas zīmolus, kuru vērtības saskan ar viņu vērtībām (69%), vai ziedo kādai organizācijai (62%). Salīdzinājumam – no iedzīvotājiem, kuri tekstilu nav nodevuši, tikai 41% ir ziedojuši kādai organizācijai. Tāpat tekstila šķirotāji biežāk pievērš uzmanību uzturam un ir gatavi piemaksāt par dabiskiem produktiem, ir aktīvāki kultūras pasākumu apmeklētāji, vairāk interesējas par modi un biežāk cenšas sevi pilnveidot: 65% tekstila šķirotāju (un tikai 49% tekstila nešķirotāju) ir apmierināti ar to, ko redz, skatoties spogulī, 58% (pret 39% nešķirotāju) apgūst papildu zināšanas, bet 50% (pret 33% nešķirotāju) veic labsajūtas aktivitātes – nodarbojas ar meditāciju, jogu utt. Interesanti, ka tekstila šķirotāji ir arī aktīvāki tehnoloģiju lietotāji dažādās ikdienas situācijās.

Skaidrs, ka jebkuru paradumu veido zināšanas, izpratne par apkārt notiekošo un atvērtība jaunām iespējām. Šī aptauja lielā mērā to arī parāda – cilvēki, kuri ir ieinteresēti apkārt notiekošajā, pastāvīgi mācās, pilnveidojas un vieglāk apgūst jaunas prasmes, arī labāk izprot tekstila šķirošanas nozīmi,"

Sintētiskās šķiedras, no kurām ražo 60% tekstilizstrādājumu, sadalās aptuveni 200 gadu laikā. Tas nozīmē, ka ķīmiskās vielas ar laiku sāk izplatīties vidē, bet tekstils, kas nonāk atkritumu poligonā, kraujas grēdās tā vietā, lai nonāktu otrreizējā apritē vai tiktu pārstrādāts. Tieši tas notiek ar tekstilizstrādājumiem, kas tiek izmesti sadzīves atkritumos vai nodoti ziedošanai, bet kuru kvalitāte šim mērķim neatbilst. Katru gadu 3–5% no poligonos noglabājamā atkritumu apjoma veido apģērbs, apavi, mājas tekstils un aksesuāri, kas izmesti sadzīves atkritumos. Arī dalītās vākšanas konteineros joprojām nonāk diezgan daudz tekstilizstrādājumu, kam patiešām ir vieta atkritumos.

Lai mazinātu apģērba, apavu un mājas tekstila nonākšanu atkritumu poligonos, "Eco Baltia vide" kopā ar "Latvijas Zaļo punktu" kopš 2019. gada Latvijā izvietojis 320 sarkanas krāsas konteinerus tekstilizstrādājumu šķirošanai, kā arī regulāri īsteno informatīvas kampaņas sabiedrības izglītošanai. Viena no tādām ar nosaukumu "Ļauj tekstilam iznākt no skapja" jau drīzumā atgādinās par tekstila šķirošanas nozīmi un nepieciešamību, mudinot iedzīvotājus atbrīvoties no uzkrātā un viņiem vairs nevajadzīgā tekstila videi draudzīgā veidā.