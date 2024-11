Latvijas tirgū ik gadu nonāk teju 14 500 tonnu (pēc pēdējiem datiem 2023.gadā – 14 405 tonnas*) dažāda veida smēreļļu, t.sk. arī motoreļļas, kas ir viens no autoservisos visbiežāk radītajiem bīstamajiem atkritumiem, kam nepieciešama speciāla apsaimniekošana. No tirgū laistā apjoma 54,3% jeb 7821 tonna šo vielu "aizplūst garām" to pareizai apsaimniekošanai, tādējādi draudot piesārņot vidi.