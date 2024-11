Lai veicinātu atkritumu apjoma samazināšanu, no šā gada 1.jūlija dabas resursu nodoklis piemērots uzņēmumiem, kas pirmie Latvijas teritorijā pārdod vai savai saimnieciskajai darbībai izmanto tekstilizstrādājumus. Tādejādi stājās spēkā tekstilizstrādājumu ražotāju atbildības sistēma, kuras mērķis ir veicināt tekstilizstrādājumu dalītu vākšanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi vai reģenerāciju. Tāpat no 1.jūlija ieviesta jauna plastmasas iepakojuma nodokļa sistēma: par katru pārstrādei derīgu, taču nepārstrādātu plastmasas iepakojuma kilogramu tiek piemērots nodoklis 0,80 eiro apmērā, bet par vienu kilogramu plastmasas iepakojuma, kura materiāla īpašības neļauj to pārstrādāt, – 1,25 eiro.