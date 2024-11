Viena no visvairāk apspriestajām paaudzēm jeb "Z" paaudze nonākusi vairāku pētnieku uzmanības lokā ar krasajām atšķirībām no citām paaudzēm gan ar savu domāšanu un uztveri, gan ar rīcībām. Viena no būtiskākajām atšķirībām "Z" paaudzes kontekstā ir tās attieksme pret vides jautājumiem. Šajos jautājumos līdzīgi, bet ne tik idealistiski, raugās arī "mileniāļu" paaudze. "Brand Capital" pētījuma dati liecina, ka jaunākās paaudzes ir informētākas par vides problēmām un uztver tās nopietnāk, kamēr vecākām paaudzēm ir nepieciešama papildu izglītība un resursi, lai uzlabotu savus paradumus.