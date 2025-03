Baterijas – mazs izmērs, liels posts

Baterijas ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa – tās tiek izmantotas teju ikvienā mājsaimniecībā, birojā un rūpnīcā. Tomēr reti aizdomājamies par to, kas notiek ar izlietotajām baterijām un kāda ir to ietekme uz vidi. Nepareizi apsaimniekotas baterijas var kļūt par nopietnu draudu, jo to sastāvā esošās ķīmiskās vielas var nokļūt augsnē, ūdeņos un pat cilvēka organismā. "Latvijas Zaļais punkts" atgādina, ka pareiza bateriju apsaimniekošana ir būtiska vides saglabāšanai un sabiedrības veselībai.