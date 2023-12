Protams, pavisam viegli ir nopirkt gatavu, aromātisku sveci jau veikalā. Taču paša izlietai svecei būs ne tikai cits izskats un aromāts, bet arī sajūta, ko tā sniegs, iededzot liesmiņu. Turklāt process ir tik vienkāršs, ka tajā var iesaistīt arī mazākos ģimenes locekļus. "Tā ir nodarbe, kas patīk dažāda vecuma cilvēkiem, bet bērniem jo īpaši. Var kausēt, maisīt, kaut ko piepilināt," saka Inese.



Mūsdienās ir pieejami dažādi sveču vaski – palmu, rapšu, bišu, kokosriekstu. Dabīgie vaski cits no cita atšķiras minimāli, kādam iespējams just vairāk tā dabīgo smaržu. Inese pati izmanto sojas vasku, jo tam ir pienbalti maiga krāsa, ar to ir viegli strādāt un papildināt ar smaržvielām un krāsvielām, ja ir tāda vēlme. Ar to viņa darbojas arī šoreiz!