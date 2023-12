Svētkus neuztvert kā nastu, bet ķert kaifu no gatavošanas procesa un kopābūšanas. "Iedvesma ir katru dienu, jo katru dienu taisu citu ēdienu. Es esmu tāds cilvēks, kuram nepatīk katru dienu ēst vienu un to pašu ēdienu," stāsta Aiga Bitmane, Radošās mājas "Smilgāji" saimniece. Viņai svētki ir laiks, kad sanākt kopā ar mīļajiem virtuvē un darīt to, kas patiesi patīk – gatavot gardas un neierastas ģimenes maltītes. Aiga pastāsta, kā tam rast radošo dzirksti!