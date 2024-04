Jaunās paaudzes "Stihl" akumulatora zāles pļāvēju klāstā katrs var atrast modeli, kas būs visnoderīgākais konkrētā zāliena kopšanai. Pļāvēji ar dažādiem pļaušanas platumiem, zāles kastes ietilpību, darbības ātrumu un veiktspējas ilgumu. Lūk, četri modeļi no mūsu klāsta, kurus iesakām!

" RMA 248 T " – 46 cm pļaušanas platums, piemērots mazāku platību zālieniem. Regulējams augstuma rokturis ergonomiskai pļaušanai. Zāles pļaušanas augstums no 20 līdz 100 mm 7 līmeņos. Ietilpīga 52 litru zāles savākšanas kaste, kas ir salokāma. Darbojoties ar "Stihl" "AK 30 S" akumulatoru, vienā pļaušanā pieveic pat 340 m 2 .

" RMA 448 V " – 46 cm pļaušanas platums, piemērots vidēja izmēra zālāju un nogāžu pļaušanai. Aprīkots ar "Vario" mainīga ātruma piedziņu. Iespējams regulēt braukšanas ātrumu (2–4,6 km/h). Salokāms, regulējams augstuma rokturis ergonomiskai pļaušanai. ECO pļaušanas režīms. Zāles pļaušanas augstums no 20 līdz 100 mm 7 līmeņos. Ietilpīga salokāmā 52 litru zāles savākšanas kaste. Ar "AK 30 S" akumulatoru vienā pļaušanā pieveic līdz 340 m 2 .

" RMA 448 PV " – 46 cm pļaušanas platums, piemērots vidēja izmēra zālāju un nogāžu pļaušanai. Aprīkots ar "Vario" mainīga ātruma piedziņu. Iespējams regulēt braukšanas ātrumu (2–4,6 km/h). Salokāms un regulējams rokturis ar digitālās kontroles opciju. Zāles pļaušanas augstums no 20 līdz 100 mm 7 līmeņos. Ietilpīga salokāmā 52 litru zāles savākšanas kaste. Pateicoties secīgajai izlādei, pārslēdzas uz otru "Stihl AP" sistēmas akumulatoru, tiklīdz izlādējas pirmais, – nav jāmaina akumulatori manuāli un var efektīvāk nopļaut lielākus zālienus. Ar "AP 500 S" akumulatoru vienā pļaušanā pieveic līdz 610 m 2 .

" RMA 453 PV " – 51 cm pļaušanas platums vidēja izmēra zālienu un nogāžu pļaušanai. Aprīkots ar "Vario" mainīga ātruma piedziņu. Iespējams regulēt braukšanas ātrumu (2–4,6 km/h). Zāles pļaušanas augstums no 20 līdz 100 mm 7 līmeņos. Visietilpīgākā salokāmā 55 litru zāles savākšanas kaste. Arī šim modelim ir secīgā izlāde un tas pārslēdzas uz otru "Stihl AP" sistēmas akumulatoru, tiklīdz izlādējas pirmais, – nav jāmaina akumulatori manuāli un var efektīvāk nopļaut lielākus zālienus. Ar "AP 500 S" akumulatoru vienā pļaušanā var pieveikt līdz 540 m 2 .

Jānorāda, ka jebkura "Stihl" zāles pļāvēja veiktspēja atkarīga no tā, kādas kapacitātes akumulatoru izvēlēsies savam pļāvējam. Tāpat visām zāles savākšanas kastēm ir uzpildes identifikators, kas palīdz sekot līdzi, kad kaste jāiztukšo. PV sērijas zāles pļāvēju modeļu digitālajā kontroles panelī uz roktura vari ne tikai sekot līdzi akumulatora kapacitātei, bet arī regulēt kustības režīmus no standarta uz ECO un pat jaudīgajam "Autoboost".

Neatkarīgi no tā, vai izvēlies zāles pļāvēju ar AK vai AP sistēmas akumulatoriem, vari pielāgot to ietilpību savām vajadzībām. Ja zāliens plašs, izvēlies ietilpīgākus, ar kuriem nopļaut visu vienā piegājienā. Un akumulatorus var ērti kombinēt ar citām "Stihl" dārza kopšanas ierīcēm, kas ir no vienas sērijas.