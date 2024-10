No 24. oktobra līdz 6. novembrim "Maxima" veikalos norisināsies vēsturiski lielākā noliktavas izpārdošana, kuras laikā cenas nepārtikas precēm būs pieejams sākot no 5 centiem. Izpārdošanā tiks piedāvātas vairāk nekā 26 000 preces, sākot no kancelejas precēm, zeķēm un zeķbiksēm, apģērba, traukiem, sadzīves elektronikas - līdz pat auto precēm. Klienti tiek aicināti laikus plānot savus veikala apmeklējumus, ņemot vērā iespējami lielo cilvēku plūsmu veikalos izpārdošanas periodā.