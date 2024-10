Rīgas ostā strādājošais uzņēmums SIA "WT Terminal" ir izbūvējis un nodevis ekspluatācijā saules paneļu parku, kas turpmāk ar zaļo enerģiju aizvietos daļu no uzņēmuma darbībai nepieciešamā elektroenerģijas apjoma. Šis ir jau trešais saules paneļu parks, kas darbojas Rīgas ostā, un plānos ir jaunu zaļās enerģijas ražotņu atklāšana vēl vairākos ostas uzņēmumos. Vienlaikus Rīgas ostas Spilves pļavu teritorijā top viens no lielākajiem saules paneļu parkiem Baltijā, kas gada laikā spēs saražot ap 100 tūkstošus MWh zaļās elektroenerģijas.

Uzņēmumā WT Terminal 480 saules paneļi ar kopējo jaudu 220,8 KW ir izvietoti uz uzņēmuma teritorijā esošās noliktavas jumta. Saules paneļu parka projekts ar ALTUM programmas līdzdalību un A/S Citadele banka finansējumu tika uzsākts 2023. gadā ar mērķi aizstāt daļu no termināļa enerģijas patēriņa ar pašu saražoto zaļo enerģiju. "WT Terminal viens no darbības virzieniem ir zāģmateriālu apstrāde - žāvēšana, šķirošana, iepakošana. Tie ir visai energoietilpīgi procesi, tādēļ pašu saražotā enerģija viennozīmīgi padara mūsu uzņēmumu izmaksu efektīvāku un mazāk atkarīgu no elektroenerģijas tirgus svārstībām," stāsta WT Terminal valdes loceklis Andis Bunkšis.