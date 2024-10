Uzvedums ir unikāls ar to, ka trupa piedāvā visgrandiozāko pasaulē "Gulbju ezeru". 48 dejotājas-gulbji ir pat zināmā veidā rekords, jo parasti baletā "Gulbju ezers" ir paredzēti 18-24 baltie gulbji.

Joprojām šokā no Krievijas necilvēcīgās agresijas pilnā kara pret Ukrainu un izjūtot tā ietekmi, slavenā "St.Petersburg Festival Ballet" maina savu nosaukumu uz "International Festival Ballet". Pati baleta trupa tagad atrodas Vācijā.

Šovs AC/DC TRIBUTE "Highway to Symphony" ar simfonisko orķestri 9. novembrī Rīgā un 11. novembrī Daugavpilī

Dzirdēt leģendārās grupas AC/DC dziesmas koncertā, dzīvajā izpildījumā ir daudzu rokmūzikas fanu sapnis! "Highway to Symphony" ir šovs, kas piepilda sapņus! Pirmais un vienīgais koncerts ar simfonisko orķestri - veltījums slavenajai grupai AC/DC ar īpašo vieszvaigžņu piedalīšanos: Džeks Frosts (labākā Bona Skota balss) un grupa "The Jack".

Vienā vakarā uz skatuves satiksies divi laikmeti - AC/DC un simfoniskais orķestris, klasika un mūsdienas. Koncertu spēcīgā enerģija neatstās vienaldzīgu nevienu no daudzajiem tūkstošiem visu vecumu klausītāju.

"Augstsprieguma" rokenrola kulta periodu, kas nesaraujami saistīts ar Bona Skota personību, iemieso Bona oficiālā balss - Džeks Frosts. Džeks Frosts ir tribute grupas "The Jack" galvenais vokālists, pēc AC/DC fanu klubu domām, vislabākā Bona Skota balss pasaulē!

Rokenrola grupas AC/DC apvienošanās ar simfonisko orķestri notiek pirmo reizi! Unikāls šovs, austrāliešu roka tīrā enerģija, simfoniskā orķestra aizraujošais skanējums un harmonija jaunā krāsojumā sniegs fantastiskas emocijas! Divi AC/DC laikmeti vienā programmā - "Highway to Symphony".

Orķestris LORDS OF THE SOUND atgriežas Latvijā ar jaunu aizraujošu izrādi "Music is coming" 10. novembrī Rīgā un 12. novembrī Daugavpilī