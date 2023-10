Latviešiem nav pieņemts apspriest savas vēdera izejas īpatnības – atšķirībā no ķīniešiem, korejiešiem un citām senajām austrumu tautām, kas to uzskata par ļoti svarīgu veselības rādītāju. Un viņiem ir taisnība. Arī tajā ziņā, ka aizcietējums tiek uztverts par nopietnu simptomu.

Vieni no efektīvākajiem osmotiskajiem līdzekļiem* satur aktīvo vielu makrogolu (polietilēnglikolu). Tas resnajā zarnā palielina ūdens daudzumu un palēnina ūdens uzsūkšanos no zarnu trakta, mīkstinot cietus izkārnījumus un palielinot to tilpumu. Rezultāts ir atvieglota izkārnījumu kustība zarnu traktā un normālas vēdera izejas atjaunošanās.

