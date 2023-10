Pērnava daudziem zināma kā Igaunijas kūrortpilsēta ar tās lielāko lepnumu – pludmali, taču tā nebūt nav vienīgā šīs pilsētas pērle. Pērnava un tās reģions ir ievērojams arī ar tās dabas bagātību, izklaides iespējām, restorānu, SPA un viesnīcu daudzveidību, kā arī aizraujošiem sporta un kultūras pasākumiem, ko visa gada garumā baudīt kopā ar ģimeni, draugiem vai partneri.

Viens no Pērnavas reģiona lepnumiem, neskaitot jūru, ir daba, tāpēc, braucot uz Pērnavu, noteikti ir jāredz purviem bagātais Somā parks . Tas daudziem ir pazīstams ar savu piekto gadalaiku, kad pavasara palos un plūdos vienīgais veids, kā par to pārvietoties ir ar laivu. Savukārt citos gada laikos parkā var vērot dabas burvību un izbaudīt tajā kūsājošo dzīvību – redzēt arī aļņus, stirnas, mežacūkas, lūšus, vilkus, lāčus, dažādus putnus un arī bebrus, kurus var vērot arī profesionāla pārgājiena gida vadībā.

Dabas cienītāji novērtēs arī pārgājienu gar Tori upes stāvo krastu, kur atrodama noslēpumaina ala – Tori Elle. Par to ir daudz nostāstu un teiku, kas vēsta, ka caur to varot nokļūt dziļi zemes dzīlēs, jo tās garums esot 32 metri. To gan diemžēl nav iespējams pārbaudīt, jo alas griesti iebruka 1908. gadā, bet 6 metrus platā ieeja – 1974. gadā. Tomēr līdz alai var nokļūt pa trepītēm un no tās paveras skaists skats uz Pērnavas upi.