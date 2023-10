Galvenā "Xiaomi Robot Vacuum" modeļu " X10 " un " X10+ " atšķirība – grīdas mazgāšanas iespējas. Tāpēc robota "X10+" bāzes stacija ir augstāka. Var teikt, ka abi šie roboti mazgā grīdu, jo abiem ir speciāli tam paredzētas lupatiņas, bet tas nebūs pareizi teikts par robotu " X10+ ". Robota " Xiaomi Robot Vacuum X10 " apakšā var piestiprināt īpašu ar ūdeni piepildāmu tvertni ar lupatiņu – tā tiek nepārtraukti mitrināta un noslaucīs to, ko nav sasūcis robots. Varat izvēlēties dažādus režīmus: ja robots tīra paklāju, darbojas tikai tā putekļsūcējs, ja tīra grīdu – darbojas gan putekļsūcējs, gan mitrā lupatiņa, ja vajag tikai ar mitru lupatu noslaucīt grīdu – darbojas tikai mitrinātā lupatiņa. Ūdens padevi uz lupatiņu var dozēt pēc grīdas tipa. Ir trīs līmeņi, piemēram, ja telpas grīdas segums ir flīzes, ūdens uz lupatiņu tiek padots vairāk; ja ir koka grīda, ūdens tiek padots mazāk, lai izvairītos no pārmērīgas mitrināšanas. Lupatiņu, protams, nāksies periodiski izmazgāt.

"Xiaomi X10+" modelim ir divas rotējošas pie grīdas piespiestas lupatiņas, kuras tiek nepārtraukti mitrinātas ar ūdeni, kas atrodas speciālā robota tvertnē. Tās grīdu mazgā krietni efektīvāk, tāpēc "Xiaomi X10+" robots ir universālāks mājsaimniecības darbinieks. Atgriezies stacijā, "Xiaomi X10+" robots ne tikai iztukšo putekļu tvertni, bet arī izmazgā un izžāvē lupatiņas, izlej no robota rezervuāra netīro ūdeni un piepilda to ar tīru. "Xiaomi X10+" ir pilnīgi automātisks putekļsūcējs un grīdas mazgāšanas robots, bet "Xiaomi X10" – automātisks putekļsūcējs robots, kas ar mitru lupatiņu var noslaucīt grīdu. Šeit arī kļūst skaidras izvēles prioritātes: ja mājās dominē paklāju segums, jums pietiks ar putekļsūcēju robotu "Xiaomi X10": tas labi izsūc paklājus, lupatiņu izmanto tajās vietās, kur paklāju nav; ja istabās paklāju ir maz, vajag ne tikai izsūkt putekļus, bet arī bieži un tīri izmazgāt grīdas, racionālākā izvēle būs robots "Xiaomi X10+". Vēl viena interesanta nianse: ja dzīvojat divstāvu mājā, otrajā stāvā, dabiski, ir guļamistabas (parasti paklāju ir vairāk, grīdas ir tīrākas nekā virtuvē vai priekšnamā), bet pirmajā – viesistaba, virtuve u.tml. (paklāju mazāk, vairāk plikas grīdas segumu, vairāk traipu, no āra ienestu dubļu, citu netīrumu). Tādā gadījumā iegādājieties abus robotus: "Xiaomi X10" darbosies augšā, "Xiaomi X10+" – lejā. Teiksiet, ka nav loģiski pirkt divus robotus? Bet es jums pateikšu – nav loģiski vienu robotu un tā staciju regulāri staipīt no viena stāva uz otru. Turklāt parēķināsim: pērkot abus robotus, samaksāsiet ap 1 180 eiro. Praktiski tik, cik maksā viens cita ražotāja augstākās klases grīdas mazgāšanas robots, bet "Xiaomi Robot Vacuum X10+" arī ir augstākās klases grīdas mazgāšanas robots, kas ar darba īpašībām, uzticamību neatpaliek no krietni dārgākiem produktiem.