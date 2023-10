Daudzas organizācijas jau agrāk sapratušas, ka labākās idejas un rezultāti rodami dažādu funkcionālo grupu komunikācijas un sadarbības rezultātā, taču COVID pandēmijas laikā strauji attīstījušās arī attālinātā darba iespējas, uzlabojoties tehnoloģijām un cilvēku zināšanām par to pielietojumu, būtiski izmainot ierasto darba praksi un paradumus, kas uzņēmumiem liek aktīvāk izvērtēt esošo biroju telpu funkcionalitāti, to lietderību un atbilstību šī brīža biznesa un personāla vajadzībām.

Agrāk katram darbiniekam bija sava darba vieta, vai tas bija savs kabinets vai darba vieta atvērtā tipa plānojuma birojā. Pāreja no vertikālas uz horizontālo vadību izraisīja atvērtā plānojuma biroju popularitātes pieaugumu, kas tomēr nereti tiek negatīvi uztverts, jo nav pietiekami funkcionāls, uz cilvēku vajadzībām vērsts.

LinkedIn ir izpētījis, ka jau pirms pandēmijas individuālās darba vietas tika izmantotas tikai 30-40% no darba laika, pat darbiniekam pastāvīgi atrodoties birojā, viņa darba vieta netiek izmantota visu laiku, jo lielāko darba laika daļu ir prom no tās, piedaloties dažādās sanāksmēs, ejot pusdienās, esot atvaļinājumā vai citā prombūtnē. Jo vairāk pēc pandēmijas, pieaugot hibrīdā darba veidam, ir vērts apsvērt un izvērtēt, cik noslogota ir katra darba vieta, cik bieži visa komanda vienlaikus faktiski strādā birojā, tādejādi rodot ekonomiju, gan telpu, gan energoresursu u.c. resursu izmantošanā, un kļūstot atbildīgākiem arī no ilgtspējas viedokļa.