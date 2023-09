Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO (turpmāk - LSAB PRO) ( www.lsab.lv ), sadarbībā ar Fr. Eberta fondu Baltijas valstīs, jau piekto gadu pēc kārtas organizē Jauniešu Forumu "Organizēta darba nākotnes perspektīva" sakaru nozares jauniešiem. Forums notika 2023.gada 18.augustā, Bīriņos. Forumā piedalījās ap 40 dalībnieku no TET grupas, VAS "Latvijas pasts", kā arī Rīgas un reģionu izglītības iestāžu audzēkņi. Forumā piedalījās LSAB PRO arodbiedrības vadība un aktīvisti, kā arī pieaicinātie lektori par jauniešus interesējošām tēmām. Bet pašiem jauniešiem bija dota iespēja aktīvi piedalīties, runāt un būt uzklausītiem.

Jauniešu Forumu atklāja I.Liepiņa, LSAB PRO prezidente, ar prezentāciju "Nākotnes arodbiedrība". I.Liepiņa ieskicēja nākotnes arodbiedrības iespējamās aprises un to, ko darām jau šodien biedru, sakaru un viesmīlības nozares darbinieku labā. Arodbiedrību un koplīgumu loma pieaug. Prieks, ka arodbiedrību darbs tiek novērtēts. Tāpēc LSAB PRO forumā tika uzsvērts, ka ir svarīgi: 1) atrast darbu un noslēgt darba līgumu, 2) iestāties arodbiedrībā.

I.Liepiņa aicināja jauniešus pievērsties tam, kā un kādu darba vidi varam veidot mēs paši – es, tu, mēs – darbojoties kopā ar kolēģiem arodbiedrībā savā darbavietā. Kāda darba vide jauniešiem ir nepieciešama, kādu to redzam, kopš paši esam aktīvi iesaistījušies darba dzīvē un strādājam katru dienu?

Jaunieši no darba devēja visvairāk gaida pietiekamu atalgojumu, savukārt darba devēji no jauniešiem vispirms gaida darbam atbilstošas prasmes un profesionalitāti. Katra uzņēmuma galvenais resurss ir spēcīga darbinieku komanda. Tādēļ ir svarīgi radīt darba vidi, kura darbiniekam ir pateicīga, ērta.

Nākotnē pieaugs pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem IT jomā, veselības aizsardzības speciālistiem un darbiniekiem ar STEM zināšanām (matemātika, fizika , ķīmija, bioloģija) u.c. Jau pašlaik iezīmējas darbinieku ar humanitāro izglītību (jurisprudence, sabiedriskās attiecības, valodas u.c) pietiekamība, kas nākotnē vēl palielināsies. Trūkst darbinieku ar vidējo profesionālo izglītību – celtnieku, šoferu, medicīnas darbinieku u.c. Tāpēc īpašu lomu ieņem darbinieku prasmju un profesionālo iemaņu pilnveidošana. Darbiniekiem visu laiku jābūt gataviem paaugstināt savu kvalifikāciju, apgūt jaunas prasmes un profesijas, kas pašlaik tikai parādās darba tirgū. Piemēram, zaļais pastnieks, ilgtspējas vadītājs, mākslīgā intelekta evaņģēlists, darbinieku labbūtības vadītājs utml. Būtisks priekšnoteikums ekonomikas izaugsmei, ir darba produktivitātes kāpināšana, kas nozīmē strādāt mazāk, bet ar augstāku pievienoto vērtību. Pieaugot darba ražīgumam, būtu iespējams pāriet uz 4 dienu darba nedēļu atsevišķās nozarēs. Cilvēkkapitāla stratēģijas 2027.gadam mērķis ir mazāk kvalificēto darbinieku pārkvalifikācija, digitālo prasmju uzlabošana un STEM zināšanu apguves veicināšana mācību iestādēs. 2024.gadā tiks veikti pilotprojekti celtniecības un viesmīlības nozarēs darbinieku prasmju uzlabošanai, dibinot nozaru prasmju fondus un sagatavojot tieši nozarei vajadzīgos speciālistus ar atbilstošām prasmēm un zināšanām. Pedagogu novecošanās un trūkums ietekmēs izglītības kvalitāti nākotnē, kas ir īpaši svarīgi jauniešiem.

Uzsākot darba gaitas, jauniešiem ir vajadzīgs iedrošinājums, atbalsts un pieredzējuša darba kolēģa padoms. Daudzi jaunie darbinieki to meklē un atrod, iestājoties arodbiedrībā. Tāpēc ir jauniešiem ir būtiski, uzsākot darba gaitas, uzreiz iestāties arodbiedrībā, un vienlaicīgi ar darba līguma parakstīšanu, aizpildīt savu iesniegumu par iestāšanos arodbiedrībā. Esam ceļā uz to, lai darbinieki izjustu pagodinājumu būt sava uzņēmuma arodbiedrībā un piedalīties lēmumu pieņemšanā uzņēmumā un nozarē!

Pāreja no mācībām uz darba un profesionālo dzīvi joprojām ir sarežģīta, jo tas, ko jaunietis ir apguvis mācību iestādē, ne vienmēr atbilst darba tirgus prasībām. Darba tirgū pieprasītu prasmju un izglītības trūkums ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem ceļā jauniešiem uz nodarbinātību. Jauniešiem trūkst darba pieredzes un viņi vēlētos, lai darba devējs apmaksā arī prakses laiku, bet tas ne vienmēr ir iespējams. Darba koplīgumā ar arodbiedrību var paredzēt punktu, ka prakses laiks tiek apmaksāts. Pieredzējušie darbinieki vēlētos saņemt papildus piemaksu par jauniešu ievadīšanu darbā, piemēram, pirmos 3 mēnešus. Arī piemaksu par jauno darbinieku apmācību jeb mentora atalgojumu var regulēt ar darba koplīgumu.

Statistikas dati liecina, ka stabils darbs ir būtisks 82,7% procentiem jauniešu, jo tas nozīmē ekonomisko stabilitāti un gandarījumu par savu paveikto darbu. Tomēr inflācija un pieaugošais cenu kāpums samazina darba ņēmēju reālos ienākumus un jaunieši bieži ir spiesti strādāt vairākās darba vietās, lai spētu apmaksāt ikdienas rēķinus. Darba koplīgums ar arodbiedrību nodrošina zināmu stabilitāti darba vietā un jaunietis zina, ar ko var rēķināties ilgtermiņā. Atšķirībā no darba sludinājumā piesolītajiem labumiem darbiniekiem, koplīgums sniedz garantijas, ka abas puses izpildīs solīto koplīguma darbības laikā.

Arodbiedrība ir aktīvs, ieinteresēts un kvalificēts jauniešu interešu pārstāvis darbavietā. Foruma gaitā pajautājām jauniešiem, ko viņi sagaida no arodbiedrības? Kā izrādās, vēlmes par jauniešiem pievilcīgu darba vidi mums visiem ir līdzīgas. Mēs ilgojamies pēc iekļaujošas un ieklausīties spējīgas darba vides, kurā, "runājot par jebkuru sev svarīgu jautājumu darbā ", cilvēks netiek atlaists no darba vai diskriminēts, tiklīdz kā viņš ir paudis viedokli, atšķirīgu no uzņēmuma vadības vai tiešā darba vadītāja viedokļa.